Incidente a Bari in via Napoli | scontro frontale | morto papà di 35 anni

Un uomo di 35 anni, padre di due figli, è morto in uno scontro frontale fra due auto in via Napoli e un'altra persona è rimasta gravemente ferita. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di giovedì 29 ...

Nella notte lo scontro frontale tra due auto in un tratto di strada dove spesso si viaggia a velocità sostenuta Grave incidente stradale nella notte, in via Napoli, a Bari. Due auto si sono scontrate ...

Un uomo di 35 anni, padre di due figli, è morto in uno scontro frontale fra due auto in via Napoli e un'altra persona è rimasta gravemente ferita. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di giovedì 29 ...Nella notte lo scontro frontale tra due auto in un tratto di strada dove spesso si viaggia a velocità sostenuta Grave incidente stradale nella notte, in via Napoli, a Bari. Due auto si sono scontrate ...