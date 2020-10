Highlights Djokovic-Sonego 2-6 1-6 | Atp Vienna 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) Glidel match tra Novake Lorenzo, valevole per il primo turno del torneo Atp di, in cui l’azzurro ha spazzato via il numero uno del mondo in due set 6-2 6-1, conquistando così l’accesso in semifinale. Ecco le azioni salienti della partita.