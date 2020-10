“Ha perso la partita più difficile” Addio Sara | mamma e pallavolista

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ha lottato contro la malattia così come lottava sul parquet. Si è spenta lo scorso mercoledìTuretta, 42 anni, exe volto noto nel mondo del volley padovano. Lascia il marito Diego e una bimba di 6 anni. E la comunità di Taggì di Sotto a Villafranca Padovana si è stretta attorno a questa famiglia molto conosciuta. La storia diTuretta è stata raccontata sull’edizione online del Gazzettino.aveva una grande passione per la pallavolo e sin da ragazzina ha iniziato a praticare questo sport. I primi palleggi all’interno della palestra del suo paese a Taggì, per poi fare il salto alla Pandacolor di Sarmeola, una delle società di volley fra le più note all’epoca. Un’eccellenza nel mondo della pallavolo che ...