Grassi: Usare a Roma bus turistici per evitare affollamenti sui mezzi (Di venerdì 30 ottobre 2020) – Una soluzione efficace e veloce per i Romani che utilizzano il servizio pubblico «Utilizzare i bus turistici della Capitale per alleggerire il trasporto pubblico Romano potrebbe essere una soluzione efficace e veloce, mettendo a punto un accordo immediatamente operativo con il Comitato bus turistici per evitare gli assembramenti sulle linee Atac». È quanto dichiara il presidente del Movimento Roma sceglie Roma, Raimondo Grassi. «Secondo quanto riferisce un autorevole quotidiano – continua Grassi – a Roma sono state rafforzate solo sette linee su 345. Non è un caso se come Movimento civico continuiamo a ricevere ogni giorno segnalazioni di bus e metropolitane ...

Ultime Notizie dalla rete : Grassi Usare Grassi: Usare a Roma bus turistici per evitare affollamenti sui mezzi RomaDailyNews Alimenti sani di stagione: quali mangiare per perdere peso

Fare affidamento sul cibo di stagione è essenziale per restare ... che agevola il compito del fegato nell’assimilazione dei grassi, ed ha un effetto saziante e nutritivo; il Tè Verde, un brucia grassi ...

Influencer e integratori alimentari: Altroconsumo denuncia troppe informazioni ingannevoli sui social media

Altroconsumo ha scoperto decine di esempi del tipo: “Avete bisogno di un dimagrante ultra potente e termogenico brucia grassi? Io vi consiglio di provare ... pubblicità Premesso che è del tutto lecito ...

