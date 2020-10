'Grande Fratello Vip', lite tra la contessa e Zorzi: 'Non mi parlare alle spalle' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo aver ascoltato le parole di Patrizia contro di lui, Tommaso la accusa di ipocrisia. Nella Casa del ' Grande Fratello Vip ' scoppia la lite tra la contessa e l'influencer. Zorzi si lamenta perché ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo aver ascoltato le parole di Patrizia contro di lui, Tommaso la accusa di ipocrisia. Nella Casa del 'Vip ' scoppia latra lae l'influencer.si lamenta perché ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - ivanscalfarotto : Vicino con il cuore alla #Francia ???? e a tutti i francesi e ai valori di libertà e di laicità del grande Paese nost… - trash_italiano : Patrizia De Blanck offende Maria Teresa Ruta: ecco cosa ha detto - Diamant22769616 : Forse qui si inizia a shippare troppo e a non capire il vero spirito del grande fratello. Guardatevi per favore il… - thcsucks : Domanda di una che sta guardando per la prima volta il grande fratello quest’anno Nelle scorse edizioni passavano aerei? #GFVIP -