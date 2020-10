Gf Vip, Franceska Pepe non sarà in studio causa Covid: 'Il test sierologico è risultato positivo' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gf Vip, Franceska Pepe non sarà in studio causa Covid: . Assente di lusso della quattordicesima puntata l'influencer, attraverso le sue storie Instagram annuncia di aver appreso del risultato proprio ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gf Vip,non; in: . Assente di lusso della quattordicesima puntata l'influencer, attraverso le sue storie Instagram annuncia di aver appreso delproprio ...

zazoomblog : GF Vip Franceska Pepe positiva: sarà assente in studio - #Franceska #positiva: #assente #studio… - Ileniasa25 : RT @Novella_2000: Franceska Pepe non sarà in puntata: positiva al sierologico (VIDEO) #gfvip - zazoomblog : GF Vip Franceska Pepe positiva: sarà assente in studio - #Franceska #positiva: #assente #studio - blogtivvu : #GFVip, Franceska Pepe positiva al test sierologico: non sarà in puntata - CheDonnait : Franceska annuncia essere positiva al sierologico poco prima della diretta del #GFVIP -