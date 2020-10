Covid, a Napoli servono anestesisti. Asl Na 1, appello ai pensionati (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Ci servono specialisti, prima di tutto gli anestesisti. Oggi facciamo partire un bando per reclutare con manifestazione d’interesse 20 anestesisti, 10 pneumologi e 10 medici di accettazione di pronto soccorso. Il nostro obiettivo è accompagnare a Napoli l’attivazione completa del Covid center modulare da 72 posti di terapia intensiva. Oggi ne abbiamo 16, la settimana prossima puntiamo ad aprirne altri 16, e gli altri sono pronti, attivabili ma senza anestesisti non li possiamo aprire”. Così Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl Napoli 1, disegna lo scenario che lo ha portato a chiedere anche la disponibilità degli anestesisti in pensione. “Pretendiamo – ha detto – una risposta dagli ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Cispecialisti, prima di tutto gli. Oggi facciamo partire un bando per reclutare con manifestazione d’interesse 20, 10 pneumologi e 10 medici di accettazione di pronto soccorso. Il nostro obiettivo è accompagnare al’attivazione completa delcenter modulare da 72 posti di terapia intensiva. Oggi ne abbiamo 16, la settimana prossima puntiamo ad aprirne altri 16, e gli altri sono pronti, attivabili ma senzanon li possiamo aprire”. Così Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl1, disegna lo scenario che lo ha portato a chiedere anche la disponibilità degliin pensione. “Pretendiamo – ha detto – una risposta dagli ...

È quanto prevede l’ordinanza numero 86 firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di contenimento per il contagio da Covid-19. Lo stop è ...

