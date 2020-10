Covid, a Milano +1.393 contagi: Niguarda va in Fiera (Di venerdì 30 ottobre 2020) Milano, 30 ottobre 2020 - Ieri la provincia di Milano ha sfondato quota tremila contagiati dal coronavirus in ventiquattr'ore , 3.211,, la soglia che l'Italia intera era tornata a superare solo il 7 ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020), 30 ottobre 2020 - Ieri la provincia diha sfondato quota tremilaati dal coronavirus in ventiquattr'ore , 3.211,, la soglia che l'Italia intera era tornata a superare solo il 7 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Milano Covid Milano, medici di famiglia: "Pressione insostenibile" Adnkronos Pregliasco: “Avevamo avvertito, italiani hanno voluto credere che col Covid fosse finita”

Professor Pregliasco, il Covid dilaga. Il Governo ha fatto le scelte giuste? Si è cercato di contemperare l’esigenza di contenere il virus e quella di preservare al contempo, e il più possibile, il la ...

Coronavirus: i nuovi positivi sono 920 nel Varesotto, 7.339 in Lombardia dove sale il numero di morti e terapie intensive

(varesenews.it) Milano, 28 ottobre 2020 - Sono 7.558 i contagi accertati oggi in Lombardia, a fronte di 41.260 tamponi processati. Una situazione difficile anche dal punto di vista ospedaliero: i ...

