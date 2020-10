Cisterna-Trento, Superlega 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Top Volley Cisterna ospita l’Itas Trentino: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match dell’ottava giornata di andata della Superlega 2020/2021. Dopo la sconfitta incassata al tie-break a Monza, Trento cercherà di riscattarsi sul campo di Cisterna, reduce invece dalla sconfitta per 3-2 subita a Verona. L’appuntamento è per domenica 1 novembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’OTTAVA GIORNATA LA CLASSIFICA E TUTTI I RISULTATI Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Top Volleyospita l’Itas Trentino: eccoe come vedere intv eil match dell’ottava giornata di andella. Dopo la sconfitta incassata al tie-break a Monza,cercherà di riscattarsi sul campo di, reduce invece dalla sconfitta per 3-2 subita a Verona. L’appuntamento è per domenica 1 novembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile insulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’OTTAVA GIORNATA LA CLASSIFICA E TUTTI I RISULTATI

