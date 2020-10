C’è stato un terremoto di magnitudo 7.0 in Turchia (Di venerdì 30 ottobre 2020) C’è stato un forte scossa di terremoto che ha colpita la costa egea della Turchia, a nord dell’isola greca di Samos. L’epicentro della scossa, di magnitudo 7.0, è stato localizzato dall’US Geological Survey (USGS) a largo della provincia turca di Leggi su ilpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) C’èun forte scossa diche ha colpita la costa egea della, a nord dell’isola greca di Samos. L’epicentro della scossa, di7.0, èlocalizzato dall’US Geological Survey (USGS) a largo della provincia turca di

