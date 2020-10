Bertolaso, ex Protezione Civile: “A metà novembre saremo come a fine marzo” (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso è spaventato dai numeri di questi giorni: teme un ritorno a marzo Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Parole forti e preoccupanti da parte sua che osserva un grafico e subito sostiene che, dai dati, è evidente che … L'articolo Bertolaso, ex Protezione Civile: “A metà novembre saremo come a fine marzo” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’ex capo della, Guidoè spaventato dai numeri di questi giorni: teme un ritorno a marzo Guido, ex capo dellaha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Parole forti e preoccupanti da parte sua che osserva un grafico e subito sostiene che, dai dati, è evidente che … L'articolo, ex: “A metàmarzo” proviene da Inews.it.

