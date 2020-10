Atp Vienna 2020, Sonego da impazzire: annienta Djokovic in due set e vola in semifinale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lorenzo Sonego da impazzire! L’azzurro spazza via in due set 6-2 6-1 il numero uno del ranking Atp Novak Djokovic nel match valevole per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna 2020 e guadagna l’accesso ad una meritatissima semifinale dove incontrerà il vincente dell’incontro tra Grigor Dimitrov e Daniel Evans. Partenza con il botto per il piemontese che, complici alcuni insoliti errori del serbo, riesce ad ottenere il break immediato nel primo game. Nole risulta troppo falloso al servizio e Lorenzo ne approfitta, conquistando il secondo break di vantaggio che gli consente di rifilare un pesantissimo parziale di 4-0 al suo avversario, il quale prova ad entrare in partita nei game successivi, ma trova sempre la pronta risposta di un solidissimo ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lorenzoda! L’azzurro spazza via in due set 6-2 6-1 il numero uno del ranking Atp Novaknel match valevole per i quarti di finale del torneo Atp 500 die guadagna l’accesso ad una meritatissimadove incontrerà il vincente dell’incontro tra Grigor Dimitrov e Daniel Evans. Partenza con il botto per il piemontese che, complici alcuni insoliti errori del serbo, riesce ad ottenere il break immediato nel primo game. Nole risulta troppo falloso al servizio e Lorenzo ne approfitta, conquistando il secondo break di vantaggio che gli consente di rifilare un pesantissimo parziale di 4-0 al suo avversario, il quale prova ad entrare in partita nei game successivi, ma trova sempre la pronta risposta di un solidissimo ...

Eurosport_IT : MA COSA HA FATTO LORENZO SONEGO ?!?!?!?!?!!? Sconfitto Djokovic in due set (6-2, 6-1) nell'ATP di Vienna e conquis… - ItaliaTeam_it : HA BATTUTO DJOKOVIIIIIIC! ?????????????? Uno strepitoso Lorenzo #Sonego supera Novak #Djokovic 6-2 6-1 e vola in semifi… - angelomangiante : +++Clamoroso a Vienna. Lorenzo #Sonego batte il n.1 del mondo #Djokovic 62 61 e vola in semifinale nel torneo Atp. @SkySport - BonzoMassimo : RT @Eurosport_IT: MA COSA HA FATTO LORENZO SONEGO ?!?!?!?!?!!? Sconfitto Djokovic in due set (6-2, 6-1) nell'ATP di Vienna e conquista la… - Eurosport_IT : Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo. #ErsteBankOpen | #Sonego | #EurosportTENNIS -