Atalanta, cosa dice l’algoritmo (quasi) infallibile di Espn? Previsioni su Serie A, Champions e (guardate bene) Liverpool (Di venerdì 30 ottobre 2020) Come già fatto ad inizio anno, anche oggi diamo un’occhiata alle Previsioni del super algoritmo «Project FiveThirtyEight» dell’emittente americana Espn per quanto riguarda Champions League e Serie A con uno sguardo di riguardo, chiaramente, all’Atalanta. Prima però un breve ripasso … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Come già fatto ad inizio anno, anche oggi diamo un’occhiata alledel super algoritmo «Project FiveThirtyEight» dell’emittente americanaper quanto riguardaLeague eA con uno sguardo di riguardo, chiaramente, all’. Prima però un breve ripasso …

Insigne, altro infortunio: problema muscolare per il capitano del Napoli

Cosa gli è successo? Due le immagini emblematiche di quanto ... dopo quello che lo aveva tenuto fuori in occasione della sfida con l'Atalanta. Che sia uno stiramento o si tratti di un malessere meno ...

FANTARACCONTI - Lui non aveva giocatori, poi hanno recuperato tutti. Ecco come è finita

Cosa sto per raccontarvi? Forse una delle situazioni più fortunate ... La situazione in cui tutti si vorrebbero trovare! Sabato pomeriggio, Atalanta - Sampdoria: nello scontro c’è solo Zapata, ...

