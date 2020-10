Watch Dogs Legion: disponibile la patch day one per risolvere i vari bug e crash (Di giovedì 29 ottobre 2020) disponibile la patch day one per Watch Dogs: Legion, l’aggiornamento risolve vari bug e crash che abbiamo menzionato nella nostra recensione Ubisoft ha rilasciato una patch day one per il proprio nuovo titolo di punta, Watch Dogs: Legion, l’aggiornamento mira a risolvere vari crash e bug. Come riporta un post del team di sviluppo sui forum Ubisoft, il colosso ha rilasciato una hotfix del gioco che mira ad “affrontare i problemi di prestazioni che stiamo riscontrando su PlayStation 4, Xbox One e PC”. Ecco di seguito tutti i dettagli del caso. Ecco la lista completa delle note della patch day one di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 ottobre 2020)laday one per, l’aggiornamento risolvebug eche abbiamo menzionato nella nostra recensione Ubisoft ha rilasciato unaday one per il proprio nuovo titolo di punta,, l’aggiornamento mira ae bug. Come riporta un post del team di sviluppo sui forum Ubisoft, il colosso ha rilasciato una hotfix del gioco che mira ad “affrontare i problemi di prestazioni che stiamo riscontrando su PlayStation 4, Xbox One e PC”. Ecco di seguito tutti i dettagli del caso. Ecco la lista completa delle note delladay one di ...

GamingTalker : Watch Dogs Legion si aggiorna oggi su PS4 e Xbox One; nuova patch per PC disponibile da domani… - leadvdifrankie : È appena uscito un nuovo video! WATCH DOGS: LEGION - RECENSIONE | Il capitolo che convince! - GamingTalker : Watch Dogs Legion, guida su come ottenere, guadagnare ed usare i Punti Tecnologia - SMARTCDKEYS_IT : ???? Watch Dogs: Legion è ora disponibile! Preparati a costruire una resistenza per riprendersi la città di Londra ch… -