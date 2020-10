Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, mamma Alba Parietti “benedice” la loro amicizia (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini continua ad essere al centro dell’attenzione da parte dei fan del GF Vip. I due gieffini sono stati molto uniti ma hanno anche avuto momenti di grande scontro. Nelle ultime ore ad intervenire sulle dinamiche legate all’amicizia tra i due ragazzi è stata anche Alba Parietti, mamma di... L'articolo Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, mamma Alba Parietti “benedice” la loro amicizia proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’tracontinua ad essere al centro dell’attenzione da parte dei fan del GF Vip. I due gieffini sono stati molto uniti ma hanno anche avuto momenti di grande scontro. Nelle ultime ore ad intervenire sulle dinamiche legate all’tra i due ragazzi è stata anchedi... L'articolo“benedice” laproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

