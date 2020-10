Rugby, Sei Nazioni 2020: il Peroni Terzo Tempo vola in Inghilterra (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sabato 31 ottobre 2020 (alle ore 17:45) la Nazionale Italiana di Rugby tornerà allo stadio Olimpico di Roma per recuperare la partita contro l'Inghilterra, valevole per il Torneo 6 Nazioni 2020. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sabato 31 ottobre(alle ore 17:45) la Nazionale Italiana ditornerà allo stadio Olimpico di Roma per recuperare la partita contro l', valevole per il Torneo 6. ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Sei Sei Nazioni: il XV del Galles per la sfida alla Scozia OnRugby Rugby: sabato Italia-Inghilterra; Smith ‘c’è tanto da fare’

Smith annuncia il XV dell'Italia per sfidare l'Inghilterra

Il ct Franco Smith ha ufficializzato la formazione che sabato alle 17.45 affronterà l'Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma nel secondo dei due recuperi del Sei Nazioni 2020, quinta ed ultima ...

