Pavia | focolaio Covid alle elementari | scuola chiusa due settimane

Un'intera scuola elementare è stata chiusa a Pavia a causa di un focolaio di Coronavirus. Si tratta della scuola primaria Pascoli di via Colesine, che fa parte dell'istituto comprensivo di via Acerbi.

