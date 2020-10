Paola Perego positiva al Coronavirus

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 29 ottobre 2020)annuncia di essereal. La conduttrice, come altri suoi colleghi e personaggi più o meno noti, lo comunica via social direttamente dal suo profilo Instagram: “Desidero comunicarvi che sono risultataall’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico”. La, che dal 7 novembre è attesa ogni sabato pomeriggio su Rai 2 con la nuova trasmissione Il Filo Rosso (che sarebbe dovuta partire il 31 ottobre), proprio ieri era ospite di Barbara Palombelli a Forum. Nella giornata odierna, inoltre, si è registrato anche un sospetto di Covid a Detto Fatto, con Bianca Guaccero in quarantena poiché entrata in contatto ...