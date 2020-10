Mps aumenta gli accontonamenti | ipotesi aumento di capitale da 1 | 5 miliardi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La decisione per i rischi legali dopo la sentenza che ha condannato in primo grado l'ex presidente Alessandro Profumo, l'ex ad Fabrizio Viola e l'ex presidente del collegio sindacale, Paolo Salvadori, per la vicenda della contabilizzazione dei derivati con Nomura e Deutsche Bank

JPMFIN : Mps: dopo condanna Profumo-Viola aumenta accantonamenti su controversie -

Il Tirreno

