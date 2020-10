Milan, Pioli vince con la squadra più giovane d’Europa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Milan ha l’età media più bassa tra i 5 top campionati europei La nuova dirigenza rossonera si è sempre posta l’obiettivo di creare una squadra giovane che potesse puntare a grande traguardi. E finalmente, pare, ci sia riuscita. La rosa di Stefano Pioli è una perfetta amalgama di ragazzi e veterani e, come riporta La Gazzetta dello Sport, è anche la squadra più giovane nei top 5 campionati europei con 24,5 anni di media. La differenza, rispetto alle altre, la fa la posizione in classifica. La seconda posizione è del Monaco, la terza di Reims e Saint-Etienne. Tutte, però, lottano dalla seconda posizione in giù. In Premier League è il Brighton la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilha l’età media più bassa tra i 5 top campionati europei La nuova dirigenza rossonera si è sempre posta l’obiettivo di creare unache potesse puntare a grande traguardi. E finalmente, pare, ci sia riuscita. La rosa di Stefanoè una perfetta amalgama di ragazzi e veterani e, come riporta La Gazzetta dello Sport, è anche lapiùnei top 5 campionati europei con 24,5 anni di media. La differenza, rispetto alle altre, la fa la posizione in classifica. La seconda posizione è del Monaco, la terza di Reims e Saint-Etienne. Tutte, però, lottano dalla seconda posizione in giù. In Premier League è il Brighton la ...

