Libero di sbarcare, di scappare e infine di uccidere: Lamorgese dovrà dire perché (Di giovedì 29 ottobre 2020) La minsitra dell'Interno Lamorgese, insieme al capo della Polizia, Gabrielli, sarà sentita in merito all'attentatore di Nizza sbarcato in Italia. La domanda sarà semplice e diretta: come ha fatto un tunisino richiedente asilo, presunto migrante, ad essere riuscito a sbarcare a Lampedusa, scappare dai centri accoglienzan e dalla quarantena, rifugiarsi in Francia per poi uccidere tre persone? Sono tutti interrogativi che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica consegnerà al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e al capo della Polizia, Franco Gabrielli. Brahim Aoussaoui, 21 anni, è il folle che ha ucciso tre persone nella basilica di Notre Dame, a NIzza. Due di loro sono state letteralmente decapitate ...

