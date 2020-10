Juve, polemiche dopo la sconfitta con i Blaugrana, Lapo: “Complimenti ai 12 giocatori del Barcellona” (Di giovedì 29 ottobre 2020) I tre gol annullati a Morata per fuorigioco durante Juve-Barcellona di ieri allo Stadium di Torino, con i padroni di casa sconfitti per 0-2, e altri episodi del match valido per il secondo turno di Champions League non sono andati giù a Lapo Elkan che via social esprime tutto il suo disappunto per la direzione di gara: “Complimenti ai 12 giocatori del Barça”. Complimenti ai 12 giocatori del Barca — Lapo Elkann (@Lapoelkann ) October 28, 2020 Champions League, Dinamo Kiev-Juventus 0-2: ottimo esordio di Pirlo a Kiev Juve-Barcellona, botta e risposta social tra i due club Tra gli episodi contestati dagli Juventini il rigore assegnato al Barca per fallo di Bernardeschi su Ansu Fati, per un fallo che ... Leggi su calcioblog (Di giovedì 29 ottobre 2020) I tre gol annullati a Morata per fuorigioco durante-Barcellona di ieri allo Stadium di Torino, con i padroni di casa sconfitti per 0-2, e altri episodi del match valido per il secondo turno di Champions League non sono andati giù aElkan che via social esprime tutto il suo disappunto per la direzione di gara: “Complimenti ai 12del Barça”. Complimenti ai 12del Barca —Elkann (@elkann ) October 28, 2020 Champions League, Dinamo Kiev-ntus 0-2: ottimo esordio di Pirlo a Kiev-Barcellona, botta e risposta social tra i due club Tra gli episodi contestati daglintini il rigore assegnato al Barca per fallo di Bernardeschi su Ansu Fati, per un fallo che ...

