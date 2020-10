Inter | la frecciata di Eriksen | «Gioco poco? Chiedete a Conte»

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Clima teso in casaper le dichiarazioni di Christian Erikesn su Antonio: ecco le parole del centrocampista Nel corso di un Q&A con la nazionale danese, Christianha lanciato unaad Antonioper il suo scarso utilizzo. Le sue dichiarazioni riportate da fc1908. «Chiamatea lui. Dovete chiamare l’allenatore e chiedere a lui, perché è una sua decisione. Nel calcio ci sono tanti alti e bassi, avere solo alti è per pochi». Leggi su Calcionews24.com

Clima teso in casa Inter per le dichiarazioni di Christian Erikesn su Antonio Conte: ecco le parole del centrocampista ...Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato a SportLab per il 75esimo anniversario di Corriere dello Sport e Tuttosport.