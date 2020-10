Imbarcazione affonda, pescatori in mare per ore: salvati grazie all'intuito di un collega (Di giovedì 29 ottobre 2020) Due pescatori sono stati salvati nella tarda mattinata di oggi mentre si trovavano in mare , aggrappati all'apparecchio galleggiante salvagente, il cosiddetto "atollo" che faceva parte delle dotazioni ... Leggi su lanazione (Di giovedì 29 ottobre 2020) Duesono statinella tarda mattinata di oggi mentre si trovavano in, aggrappati all'apparecchio galleggiante salvagente, il cosiddetto "atollo" che faceva parte delle dotazioni ...

La Capitaneria di Livorno avvisata da un altro pescatore che non aveva visto rientrare il peschereccio, affondato all'alba al largo di Marina di Pisa ...

Il peschereccio affonda e restano in mare per ore: due pescatori salvati dalla capitaneria

Resta da chiarire come mai l'imbarcazione sia affondata. I due pescatori finiti in mare, di 44 e 45 anni, entrambi di Livorno, sono stati portati all'ospedale. Nonostante le molte ore passate nell ...

