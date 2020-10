Focus Draft: Kira Lewis Jr (Di giovedì 29 ottobre 2020) credit to syndication.bleachreport.comPer steal of the Draft solitamente intendiamo un prospetto che viene selezionato abbastanza in basso rispetto alle cifre che metterà insieme durante la sua prima stagione. Antetokoumpo, Ginobli, Thomas solo per citarne alcuni. In questa puntata parliamo di Kira Lewis Jr giocatore di Alabama. Kira non solo è particolare per aver debuttato in NCAA da minorenne ma anche perchè ha tutte le carte in regola per essere la sorpresa del Draft NBA 2020. Playmaker dotato di buon fisico e ottima velocità. Ha come arma offensiva principale un ottimo jump shoot che gli ha permesso di chiudere la sua seconda stagione al college con quasi 19 punti di media. Tra le sue doti anche la grande capacità di arrivare molto bene a rimbalzo soprattutto in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) credit to syndication.bleachreport.comPer steal of thesolitamente intendiamo un prospetto che viene selezionato abbastanza in basso rispetto alle cifre che metterà insieme durante la sua prima stagione. Antetokoumpo, Ginobli, Thomas solo per citarne alcuni. In questa puntata parliamo diJr giocatore di Alabama.non solo è particolare per aver debuttato in NCAA da minorenne ma anche perchè ha tutte le carte in regola per essere la sorpresa delNBA 2020. Playmaker dotato di buon fisico e ottima velocità. Ha come arma offensiva principale un ottimo jump shoot che gli ha permesso di chiudere la sua seconda stagione al college con quasi 19 punti di media. Tra le sue doti anche la grande capacità di arrivare molto bene a rimbalzo soprattutto in ...

Torna l'appuntamento con Focus Draft, la nostra rubrica che analizza i prossimi prospetti NBA per il Draft 2020 ...

Dallas Mavericks puntano al titolo: solo Doncic e Porzingis incedibili

Secondo l’insider Brad Townsend, la franchigia texana è disposta a mettere tutti sul mercato, comprese le scelte #18 e #31 al prossimo draft.

