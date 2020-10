Farming Simulator 19 Premium Edition | Un primo sguardo ai contenuti dell’Espansione Alpina

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 29 ottobre 2020)19, la pluri-premiata simulazione agricola di GIANTS Software e Focus Home, celebra l’imminente rilascio dell’espansione Alpineche includerà una nuova mappa e nuovi macchinari agricoli. Questa espansione verrà inclusa all’interno di19, in vendita dal 12 novembre in versione fisica Una serie di macchinari agricoli su licenza, adatti alla nuova mappaL’espansione Alpineporterà nel gioco 30 nuovi veicoli e macchinari agricoli – perfettamente riprodotti in ogni minimo dettaglio – adatti alla nuova mappa di gioco. L’elenco dei nuovi macchinari agricoli include l’Aebi CC 66, la prima ...