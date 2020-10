Europa League 2020/2021, fase a gironi: risultati e classifiche (Di venerdì 30 ottobre 2020) Inizia l’Europa League 2020/2021 con la fase a gironi e la redazione di Sportface.it vi terrà costantemente informati sui risultati e sulle classifiche, il tutto sempre puntualmente aggiornato per non perdervi nemmeno un minuto di quanto successo in campo nella seconda competizione Uefa per importanza: ai nastri di partenza Napoli, Roma e Milan oltre a diverse big del calcio europeo, chi riuscirà ad alzare al cielo l’ambito trofeo conquistato dal Siviglia nella scorsa stagione? Di seguito risultati e classifiche. risultati Prima giornata 18:55 Bayer Leverkusen vs Nizza 2-1 (11′ Amiri, 16′ Alario, 31′ Gouiri, 61′ Diaby, 79′, 83′ Bellarabi, ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Inizia l’con lae la redazione di Sportface.it vi terrà costantemente informati suie sulle, il tutto sempre puntualmente aggiornato per non perdervi nemmeno un minuto di quanto successo in campo nella seconda competizione Uefa per importanza: ai nastri di partenza Napoli, Roma e Milan oltre a diverse big del calcio europeo, chi riuscirà ad alzare al cielo l’ambito trofeo conquistato dal Siviglia nella scorsa stagione? Di seguitoPrima giornata 18:55 Bayer Leverkusen vs Nizza 2-1 (11′ Amiri, 16′ Alario, 31′ Gouiri, 61′ Diaby, 79′, 83′ Bellarabi, ...

acmilan : ?? 2 #UEL matches, 2 goals. @Brahim has already matched his personal best! ???? - OptaPaolo : 3 - Il Milan è la prima squadra ad aver mandato a segno tre giocatori differenti nati dall’1/1/1999 in un incontro… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? MILAN -SPARTA PRAGA 3-0 Risultato finale ? ? #BrahimDiaz (23’) ? #Leao (57’) ? #Dalot (67’) ?… - ItaSportPress : Napoli, Gattuso: 'Abbiamo cambiato tattica. Consapevoli di essere forti' - - sportnotizie24 : Europa League - Continua a vincere il #Milan, bene il #Napoli: stop della #Roma -