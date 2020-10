Elisabetta Gregoraci non può fidanzarsi, clamoroso scoop: il contratto con Briatore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci non può baciare Pierpaolo Petrelli. La rivelazione sul perché è sconvolgente: c’entra l’ex marito Flavio Briatore? Fonte foto: Getty ImagesAll’interno della casa del Grande Fratello Vip sta tenendo banco il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. La showgirl calabrese nonostante fosse visibilmente attratta dall’ex velino, si è sempre contenuta non lasciandosi mai andare completamente alla passione. Se prima si pensava che Elisabetta avesse qualcuno fuori ad aspettarla, ora una nuova rivelazione rischia di essere uno scoop clamoroso e di spiegare la reticenza della Gregoraci. A svelarlo è proprio il conduttore Alfonso Signorini ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020)non può baciare Pierpaolo Petrelli. La rivelazione sul perché è sconvolgente: c’entra l’ex marito Flavio? Fonte foto: Getty ImagesAll’interno della casa del Grande Fratello Vip sta tenendo banco il flirt trae Pierpaolo Petrelli. La showgirl calabrese nonostante fosse visibilmente attratta dall’ex velino, si è sempre contenuta non lasciandosi mai andare completamente alla passione. Se prima si pensava cheavesse qualcuno fuori ad aspettarla, ora una nuova rivelazione rischia di essere unoe di spiegare la reticenza della. A svelarlo è proprio il conduttore Alfonso Signorini ...

interistadoc_ : RT @daniela_dm16: Provo tanta tenerezza per questi haters, credo che Elisabetta se dovesse uscire quasi quasi mancherà più a loro. Con chi… - daniela_dm16 : Provo tanta tenerezza per questi haters, credo che Elisabetta se dovesse uscire quasi quasi mancherà più a loro. Co… - Dariogelsomino_ : RT @elinwonderIand: Contessa: “Con quella CRETINA di Maria Teresa con la figlia, che fanno ste stronzate. Mi fanno girare le palle” Elisab… - Chanandler3Bong : RT @zorzimood: Gregoraci: 'vuoi dire che loro della stanza blu sono il top e noi siamo...' ESATTO ELISABETTA HAI CAPITO BENISSIMO #gfvip h… - _tommo_91_ : RT @Vany19787191: #GFVIP Guenda 'E' stupendoooo' Gregoraci 'Per te è stupendo' Per tutti noi di fuori dalla casa è STUPENDO, cara Elisabet… -