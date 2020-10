Dalla Commissione Ue 220mln per il trasferimento dei pazienti (Di venerdì 30 ottobre 2020) Prima videoconferenza dei 27 leader europei dall’inizio della seconda ondata di pandemia. Situazione grave, contagi in aumento ovunque, i capi di Stato e di governo dell’Unione giurano che si coordineranno su test, tracciamento del virus e vaccini, rispondendo all’appello della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Ma riescono a decidere poco anche questa volta: non riescono ad agganciare la velocità del covid. E ognuno appofitta dell’occasione per sottolineare le proprie necessità nazionali. La presidente della Commissione europea però annuncia la mobilitazione di “220 milioni di euro per il trasferimento dei pazienti” in terapia intensiva.Angela Merkel chiede che le frontiere rimangano ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Prima videoconferenza dei 27 leader europei dall’inizio della seconda ondata di pandemia. Situazione grave, contagi in aumento ovunque, i capi di Stato e di governo dell’Unione giurano che si coordineranno su test, tracciamento del virus e vaccini, rispondendo all’appello della presidente dellaeuropea Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Ma riescono a decidere poco anche questa volta: non riescono ad agganciare la velocità del covid. E ognuno appofitta dell’occasione per sottolineare le proprie necessità nazionali. La presidente dellaeuropea però annuncia la mobilitazione di “220 milioni di euro per ildei” in terapia intensiva.Angela Merkel chiede che le frontiere rimangano ...

vaticannews_it : #29ottobre Termina oggi la riunione della Commissione delle conferenze episcopali della Comunità Europea a 40 anni… - Unomattina : Con il #greendeal l'Europa punta ad essere il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, un progetto… - etuc_ces : #GenderPayGap Al ritmo attuale, il divario retributivo tra i sessi nell'UE non sarà colmato fino al prossimo secolo… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Dalla Commissione Ue 220mln per il trasferimento dei pazienti - angela__mauro : I leader UE giurano coordinamento ma decidono poco e non agganciano la velocità del #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Commissione Dalla Commissione Ue 220mln per il trasferimento dei pazienti L'HuffPost Giornalisti minacciati, l’Antimafia a Napoli e Arzano

Il caso Napoli è stato trattato dalla commissione parlamentare Antimafia, dove sono stati ascoltati sia i colleghi Mimmo Rubio e Giuseppe Bianco, minacciati ad Arzano, sia il giornalista di Sky ...

Economia e sport: Coni e Ics fanno squadra per far vincere gli azzurri nella dual career

Il CONI e l’Istituto per il Credito Sportivo insieme per la dual career degli atleti azzurri. Il Protocollo d’Intesa è stato siglato oggi nella Sala delle Fiaccole di Palazzo H, al Foro Italico, dal P ...

Il caso Napoli è stato trattato dalla commissione parlamentare Antimafia, dove sono stati ascoltati sia i colleghi Mimmo Rubio e Giuseppe Bianco, minacciati ad Arzano, sia il giornalista di Sky ...Il CONI e l’Istituto per il Credito Sportivo insieme per la dual career degli atleti azzurri. Il Protocollo d’Intesa è stato siglato oggi nella Sala delle Fiaccole di Palazzo H, al Foro Italico, dal P ...