Covid | rubate in ospedale le fedi di due anziani deceduti

Frosinone 29 ott – Si chiamava Mario Ippoliti e aveva 85 anni. L'uomo, originario di Ceprano, era un ex dipendente Anas: poco meno di una settimana dopo aveva perso la vita nello stesso ospedale anche la moglie Vanda, di 79 anni. La coppia rappresenta i primi morti per Covid del Frusinate. E dopo una fine iniqua, in piena solitudine e lontani da propri cari, adesso si scopre che sono state anche rubate le loro fedi. Le fedi sparite a marzo Nell'ospedale "Spaziani" di Frosinone, Vanda aveva affidato al personale sanitario la sua fede e quella del marito. Sistemati gli anelli in due sacchetti, erano stati conservati in un armadio. Ma purtroppo quando i figli della coppia ne hanno chieste notizie, le fedi risultavano sparite.

