Covid 19 in Francia: la situazione attuale e le decisioni di Macron (Di giovedì 29 ottobre 2020) C’è grande preoccupazione per quella che è la situazione in Francia a causa della pandemia. Si guarda ai nostri “vicini” con interesse anche per capire quelle che sono le situazioni prese dopo l’impennata di contagi nelle ultime settimane. Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrato 70 mila nuovi casi, è questa l’attuale situazione nello stato di Macron ed è per questo che nella giornata del 28 ottobre 2020, l presidente francese Emmanuel Macron, in un discorso alla Nazione, ha annunciato il lockdown nazionale da venerdì, un lockdown diverso da quello che abbiamo avuto anche in Italia. In Francia infatti le scuole resteranno aperte. Se nel nostro paese infatti si tende a dare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 ottobre 2020) C’è grande preoccupazione per quella che è laina causa della pandemia. Si guarda ai nostri “vicini” con interesse anche per capire quelle che sono le situazioni prese dopo l’impennata di contagi nelle ultime settimane. Nelle ultime 24 ore insono stati registrato 70 mila nuovi casi, è questa l’nello stato died è per questo che nella giornata del 28 ottobre 2020, l presidente francese Emmanuel, in un discorso alla Nazione, ha annunciato il lockdown nazionale da venerdì, un lockdown diverso da quello che abbiamo avuto anche in Italia. Ininfatti le scuole resteranno aperte. Se nel nostro paese infatti si tende a dare ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Covid 19. Il prezzo più alto lo pagano le donne

«Le statistiche mondiali - scrivono gli esperti dell’Eige - mostrano chiaramente che gli uomini infetti hanno maggiori probabilità di morire per COVID-19 rispetto alle ... 83 punti), Danimarca (77 ...

Covid: Francia; Cts, 'Natale in piccoli gruppi e coprifuoco'

(ANSA) - PARIGI, 29 OTT - Secondo il presidente del comitato tecnico scientifico francese (CTS) francese, Jean-Francois Delfraissy, le feste di fine anno ...

