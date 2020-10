Beverly Hills | 90210 | Shannen Doherty | La morte di Luke Perry mi ha spinto ad accettare il reboot

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo un rifiuto iniziale,ha rivelato come ladil'abbia convinta addi recitare neldinon era affatto convinta di recitare neldi. A convincerla sarebbero stati il ritorno della sua malattia e ladi, un vero e proprio fulmine a ciel sereno. In un'intervista a ET realizzata insieme all'amica e collega Sarah Michelle Gellar nella sua casa in California,ha rivelato i suoi veri sentimenti di ...