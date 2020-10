Ballando con le Stelle perde anche Lucrezia Lando (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gilles Rocca e Lucrezia Lando Continuano le insidie del ‘medical drama’ attualmente più seguito in Italia: BalLando con le Stelle 2020. Dopo l’intossicazione del maestro Marco De Angelis, che costringerà Vittoria Schisano a gareggiare con il “sostituto” Samuel Peron nel ballottaggio di sabato prossimo, nemmeno Lucrezia Lando potrà presenziare nella settima puntata dello show ballerino di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. A dare conferma della sua assenza, dopo un video postato ieri dalla Carlucci su Instagram, è stata la stessa Lando, che ha confermato l’impossibilità di partecipare al programma a causa di un’intossicazione alimentare: “Stanchezza, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gilles Rocca eContinuano le insidie del ‘medical drama’ attualmente più seguito in Italia:con le2020. Dopo l’intossicazione del maestro Marco De Angelis, che costringerà Vittoria Schisano a gareggiare con il “sostituto” Samuel Peron nel ballottaggio di sabato prossimo, nemmenopotrà presenziare nella settima puntata dello show ballerino di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. A dare conferma della sua assenza, dopo un video postato ieri dalla Carlucci su Instagram, è stata la stessa, che ha confermato l’impossibilità di partecipare al programma a causa di un’intossicazione alimentare: “Stzza, ...

