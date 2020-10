VIDEO | I ristoranti a Bologna apparecchiano in piazza. E poco più in là scatta il ‘Vaffa’ per Conte (Di mercoledì 28 ottobre 2020) BOLOGNA – La protesta dei ristoranti, bar, pub di Bologna scende in piazza Maggiore. I primi a prendersi i riflettori sono gli “esercenti resistenti” organizzati da Giovanni Favia, ex ‘delfino’ del M5s, che sfilano di fianco al ‘Crescentone’ occupato da Ascom-Confesercenti con una stesa di tavole apparecchiate (e il ‘Silenzio‘ suonato da un trombettista). Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) BOLOGNA – La protesta dei ristoranti, bar, pub di Bologna scende in piazza Maggiore. I primi a prendersi i riflettori sono gli “esercenti resistenti” organizzati da Giovanni Favia, ex ‘delfino’ del M5s, che sfilano di fianco al ‘Crescentone’ occupato da Ascom-Confesercenti con una stesa di tavole apparecchiate (e il ‘Silenzio‘ suonato da un trombettista).

Ettore_Rosato : Ha senso potenziare il sistema trasporti, non ha senso invece chiudere ristorante la sera e lasciarli aperti a pran… - Tg3web : La chiusura alle 18 dei ristoranti. In Veneto a Treviso dove la foto scattata dalla figlia di un ristoratore è dive… - chetempochefa : “Siamo sicuri che il problemi siano i bar e i ristoranti e non siano i trasporti pubblici? È giusto autorizzare le… - Ettore572 : RT @noitre32: TUTTA LA VERITÀ Nessun vantaggio dai locali chiusi. Matteo Salvini sbugiarda Conte | VIDEO - noitre32 : TUTTA LA VERITÀ Nessun vantaggio dai locali chiusi. Matteo Salvini sbugiarda Conte | VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO ristoranti VIDEO | I ristoranti a Bologna apparecchiano in piazza. E poco più in là scatta il 'Vaffa' per Conte - DIRE.it Dire La protesta a distanza di bar e ristoranti #siamoaterra

Non sono potuti scendere in piazza ma anche a Genova molti titolari di bar e ristoranti hanno partecipato ... Fipe Genova che ha realizzato anche un video postato sulla pagina Facebook dell ...

Sardegna, ordinanza in arrivo: cosa cambia rispetto al Dpcm. Proprietari di palestre e ristoranti in piazza

Il provvedimento che dovrebbe contenere l'estensione dalle 18 alle 23 della chiusura di bar e ristoranti sarà adottato forse già oggi, dopo il vertice al quale prenderanno parte anche i membri ...

Non sono potuti scendere in piazza ma anche a Genova molti titolari di bar e ristoranti hanno partecipato ... Fipe Genova che ha realizzato anche un video postato sulla pagina Facebook dell ...Il provvedimento che dovrebbe contenere l'estensione dalle 18 alle 23 della chiusura di bar e ristoranti sarà adottato forse già oggi, dopo il vertice al quale prenderanno parte anche i membri ...