The Walking Dead: World Beyond, una scena post-credit risolve un mistero su Rick Grimes? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il nuovo spin-off The Walking Dead: World Beyond svela uno dei misteri irrisolti della serie tv originale, ovvero il reale destino di Rick Grimes. In una scena post-credit di The Walking Dead: World Beyond, il nuovo spin-off derivato dalla famosa serie tv, andata in onda domenica pare sia stato svelato un mistero che aleggiava attorno alla figura di Rick Grimes, protagonista dello show originale, in particolare sul metodo che serviva a catalogare le persone infette e non. In una scena post-credit presente nel quarto episodio della prima stagione di The ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il nuovo spin-off Thesvela uno dei misteri irrisolti della serie tv originale, ovvero il reale destino di. In unadi The, il nuovo spin-off derivato dalla famosa serie tv, andata in onda domenica pare sia stato svelato unche aleggiava attorno alla figura di, protagonista dello show originale, in particolare sul metodo che serviva a catalogare le persone infette e non. In unapresente nel quarto episodio della prima stagione di The ...

The Walking Dead: World Beyond, una scena post-credit risolve un mistero su Rick Grimes?

Il nuovo spin-off The Walking Dead: World Beyond svela uno dei misteri irrisolti della serie tv originale, ovvero il reale destino di Rick Grimes. In una scena post-credit di The Walking Dead: World B ...

