The Pathless ora disponibile per i preordini

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Annapurna Interactive e Gian Squid si uniscono ad iam8bit perlanciare la versione day one edition di Theper Playstation 5, l’8 dicembre. La day one edition saràper il preordine a partire da oggi Amanda White e Jon M. Gibson, co-owners e co-creative directors di iam8bit commentano: “Siamo entusiasti di produrre la prima edizione fisica su Playstation 5 di Annapurna Interactive e Gian Squid” La day one edition di Theper Playstation 5 contiene: Il gioco in edizione fisicaUn set di 6 cartoline con disegni del giocoSviluppato dal pluripremiato team che sta dietro a ABZÛ, Thevede i giocatori assumere il ruolo di cacciatrice, una maestra del tiro con l’arco che si reca su un’isola mistica per dissipare una maledizione delle tenebre ...

Ultime Notizie dalla rete : The Pathless

Annapurna Interactive e Gian Squid si uniscono ad iam8bit perlanciare la versione day one edition di The Pathless per Playstation 5, l’8 dicembre. La day one edition sarà disponibile per il preordine ...Il lancio di PlayStation 5 si avvicina e molti di voi stanno risparmiando per poter acquistare la console, qualche accessorio e ovviamente almeno un gioco. Già... ma quale esattamente?La lineup di deb ...