Selvaggia Roma positiva al Covid: "Non sono stata a contatto con i concorrenti del Gf Vip" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) È Selvaggia Roma la concorrente del Gf Vip positiva al Covid. L'influencer, come anticipato lunedì da Alfonso Signorini, sarebbe dovuta entrare all'interno della casa la settimana prossima insieme ad altri due concorrenti. Proposito interrotto da un caso di positività al Coronavirus. Inizialmente Selvaggia Roma ha negato di essere lei la persona contagiata. Attraverso una storia Instagram l'influencer ha poi fatto marcia indietro annunciando la sua positività al Covid: "Mi voglio scusare innanzitutto con la giornalista dell'Adnkronos per aver negato di averlo ma sono stata presa dallo spavento e alla sprovvista. Ho una carica virale molto bassa e sto benissimo e ..."

