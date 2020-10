Rosalinda cambia gruppo e si scaglia contro Elisabetta e i comodini: ‘Loro mi influenzavano’ (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Rosalinda Cannavò si ribella alla stanza arancione? Al Grande Fratello Vip 5, le dinamiche della casa stanno cambiando molto dopo l’uscita di Matilde Brandi e anche la supremazia di Elisabetta Gregoraci sta vacillando. Rosalinda apre gli occhi sul gruppo capeggiato dalla Gregoraci Dopo la discussione tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, a cui è seguito un duro sfogo del figlio della Parietti, Adua Del Vesco (ora Rosalinda) ha dato ragione a Tommaso e in serata si è confidata con l’amica Dayane Mello, confessandole di aver iniziato a cambiare idea in merito ad alcune persone: “Molto spesso ci siamo fatte influenzare da altre persone, mi sono persa tante cose per questo. A priori ci siamo fatte condizionare e di conseguenza stavamo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 ottobre 2020)Cannavò si ribella alla stanza arancione? Al Grande Fratello Vip 5, le dinamiche della casa stannondo molto dopo l’uscita di Matilde Brandi e anche la supremazia diGregoraci sta vacillando.apre gli occhi sulcapeggiato dalla Gregoraci Dopo la discussione tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, a cui è seguito un duro sfogo del figlio della Parietti, Adua Del Vesco (ora) ha dato ragione a Tommaso e in serata si è confidata con l’amica Dayane Mello, confessandole di aver iniziato are idea in merito ad alcune persone: “Molto spesso ci siamo fatte influenzare da altre persone, mi sono persa tante cose per questo. A priori ci siamo fatte condizionare e di conseguenza stavamo ...

