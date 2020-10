Protesta tassisti a Termini | Governo non ci abbandoni

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – Alcune decine diromani al termine di un’assemblea spontanea sta manifestando pacificamente nella zona della Stazione. Gli autisti delle auto bianche, in linea con quanto accaduto in altre citta’ italiane, chiedono il sostegno del. “Pur concordando con le misure restrittive imposte, chiediamo che la nostra categoria non venga dimenticata. Servono aiuti – riferisce uno di loro- in questo momento di particolare difficolta’”. Sul posto e’ presente la Polizia. Non si registrano criticita’.