Pil | Assolombarda | in Lombardia -10 | 2% nel 2020 | poi +6 | 9% in 2021 2

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Adnkronos) - In controtendenza i dati in riferimento agli ingressi in area B a Milano (-28% a settembre), il traffico dei veicoli leggeri sulle tangenziali (-14% nelle prime due settimane di ottobre) e la mobilità delle persone per motivi di lavoro (-22% inal 15 ottobre), ancora molto al di sotto del pre-Covid per effetto dell'intenso ricorso allo smart working da parte delle imprese del territorio. Per quanto concerne il mercato del lavoro, secondo Burning Glass-Crisp, tra luglio e settembreingli annunci di lavoro pubblicati sul web sono calati del 4% rispetto al 2019, dato rassicurante dopo il -34% registrato nel secondo trimestre più duramente colpito dal lockdown e il -14% dei primi tre mesi del