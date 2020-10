Mini - Elettriche, in arrivo una nuova crossover compatta e l'erede della Countryman (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Mini ha delineato la propria strategia per il futuro, annunciando importanti evoluzioni dal punto di vista del prodotto. Il marchio del gruppo BMW, che nel 2021 festeggerà 20 anni di attività e oltre quattro milioni di auto vendute, ha due obiettivi principali: offrire dei modelli premium elettrificati e rafforzare la propria posizione sul mercato cinese.Le novità in arrivo. La Mini Cooper S E Hybrid con tecnologia plug-in ha rappresentato il 5% delle vendite del brand nel 2019: con l'arrivo della versione elettrica, il totale dei modelli elettrificati ha raggiunto nel 2020 il 10%. In futuro, alla full electric a tre porte si affiancheranno altri due modelli a emissioni zero, ma con carrozzeria crossover: uno inedito (di taglia piccola) e ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Laha delineato la propria strategia per il futuro, annunciando importanti evoluzioni dal punto di vista del prodotto. Il marchio del gruppo BMW, che nel 2021 festeggerà 20 anni di attività e oltre quattro milioni di auto vendute, ha due obiettivi principali: offrire dei modelli premium elettrificati e rafforzare la propria posizione sul mercato cinese.Le novità in. LaCooper S E Hybrid con tecnologia plug-in ha rappresentato il 5% delle vendite del brand nel 2019: con l'versione elettrica, il totale dei modelli elettrificati ha raggiunto nel 2020 il 10%. In futuro, alla full electric a tre porte si affiancheranno altri due modelli a emissioni zero, ma con carrozzeria: uno inedito (di taglia piccola) e ...

DiGiacomoV : Un auto elettrica per la città può benissimo avere meno orpelli ma costare poco è molto più importante. InsideEVs… - promo_concorsi : Lidl “Grande Concorso Deluxe Magico Natale”: in palio buoni spesa, scooter e bici elettriche e… una Mini!… - ScontrinoFelice : #Lidl “Grande #Concorso Deluxe Magico #Natale”: in palio buoni spesa, scooter e bici elettriche e... una Mini! -

Ultime Notizie dalla rete : Mini Elettriche Mini, futuro in piena spinta elettrica FormulaPassion.it L'elettrificazione della gamma e la produzione in Cina nei progetti del marchio

Le novità in arrivo. La Mini Cooper S E Hybrid con tecnologia plug-in ha rappresentato il 5% delle vendite totali del brand nel 2019 e, con l'arrivo della versione elettrica, il totale dei modelli ...

Mini, futuro in piena spinta elettrica

Secondo il piano a medio-lungo termine di Bmw, Mini avrà una terza vita sempre più elettrica, dopo gli albori come auto popolare e la trasformazione della sua gamma in versioni premium. Al centro di ...

Le novità in arrivo. La Mini Cooper S E Hybrid con tecnologia plug-in ha rappresentato il 5% delle vendite totali del brand nel 2019 e, con l'arrivo della versione elettrica, il totale dei modelli ...Secondo il piano a medio-lungo termine di Bmw, Mini avrà una terza vita sempre più elettrica, dopo gli albori come auto popolare e la trasformazione della sua gamma in versioni premium. Al centro di ...