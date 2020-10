Mare Fuori 2 | ci sarà la seconda stagione?

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ladiè già in fase di scrittura. La buona notizia per i fan della fiction di Raidue è stata data dal produttore Roberto Sessa di Picomedia in un’intervista del mese scorso a La Repubblica. “Stiamo scrivendo laserie”, aveva detto Sessa, ancora prima della messa in onda della prima puntata. Sessa ha anche aggiunto di aver “scelto un partner importante distributivo, Beta, che ci ha dato segnali incoraggianti.è stata venduta in Francia, Spagna, Germania, Scandinavia e stanno negoziando con gli Stati Uniti, è una storia universale”. Gli ascolti della primadisono stati molto buoni. Dopo ...