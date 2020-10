La “fatwa” di Erdogan contro l’Europa è un assist ai terroristi. Ma Charlie Hebdo è solo una scusante (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott – Dopo aver invitato i cittadini turchi a boicottare i prodotti francesi e a scendere in piazza contro Emmanuel Macron, il “sultano” è andato su tutte le furie vedendo la sua immagine caricaturata da Charlie Hebdo. Erdogan, in mutande sul settimanale satirico, ha definito i responsabili della rivista “canaglie”, dando mandato ai suoi legali di sporgere querela. Mentre la Procura di Ankara ha aperto addirittura un fascicolo di inchiesta. Curioso che il presidente della Turchia, da sempre punta di diamante dei Fratelli Musulmani, abbia alzato l’asticella dello scontro proprio adesso che è stata presa di mira ironicamente la sua persona. “Che cosa sono, non ho bisogno di dire nulla sulle canaglie che hanno insultato il mio amato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott – Dopo aver invitato i cittadini turchi a boicottare i prodotti francesi e a scendere in piazzaEmmanuel Macron, il “sultano” è andato su tutte le furie vedendo la sua immagine caricaturata da, in mutande sul settimanale satirico, ha definito i responsabili della rivista “canaglie”, dando mandato ai suoi legali di sporgere querela. Mentre la Procura di Ankara ha aperto addirittura un fascicolo di inchiesta. Curioso che il presidente della Turchia, da sempre punta di diamante dei Fratelli Musulmani, abbia alzato l’asticella dello sproprio adesso che è stata presa di mira ironicamente la sua persona. “Che cosa sono, non ho bisogno di dire nulla sulle canaglie che hanno insultato il mio amato ...

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Erdogan si infuria per una vignetta di Charlie Hebdo e lancia accuse all'Europa. Ecco perché le parole del 'sultano' turco… - GMarcuccio : RT @IlPrimatoN: Erdogan si infuria per una vignetta di Charlie Hebdo e lancia accuse all'Europa. Ecco perché le parole del 'sultano' turco… - IlPrimatoN : Erdogan si infuria per una vignetta di Charlie Hebdo e lancia accuse all'Europa. Ecco perché le parole del 'sultano… - Riccardo_Tim : @gennaromigliore Già il mondo arabo si sta organizzando per boicottare i prodotti francesi. Erdogan ha lanciato la… -