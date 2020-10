Kim Kardashian, festa sull’isola privata per i 40 anni: “Sono una privilegiata” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Sono una privilegiata e mi sento benedetta”. Comincia così il lungo post su Instagram di Kim Kardashian, che nel raccontare i suoi festeggiamenti a 5 stelle per i 40 anni, in un momento così difficile per tutti, si è sentita in dovere di giustificare la sua “fortuna”. Perché solo se ti chiami Kim Kardashian puoi permetterti di portare tutta la tua numerosa famiglia allargata, e pure un bel gruzzolo di amici, su un’isola privata, tutta esclusivamente per te, per “fare finta che “le cose siano normali”. La socialite ha potuto farlo, e ha imbarcato le varie Khloé, Kourtney, Kendall (Kylie non pervenuta, così come il marito Kanye West), mamma Kris, il compagno di mamma, generi nuovi e passati, amici del cuore, collaboratori verso una ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Sono una privilegiata e mi sento benedetta”. Comincia così il lungo post su Instagram di Kim, che nel raccontare i suoi festeggiamenti a 5 stelle per i 40, in un momento così difficile per tutti, si è sentita in dovere di giustificare la sua “fortuna”. Perché solo se ti chiami Kimpuoi permetterti di portare tutta la tua numerosa famiglia allargata, e pure un bel gruzzolo di amici, su un’isola, tutta esclusivamente per te, per “fare finta che “le cose siano normali”. La socialite ha potuto farlo, e ha imbarcato le varie Khloé, Kourtney, Kendall (Kylie non pervenuta, così come il marito Kanye West), mamma Kris, il compagno di mamma, generi nuovi e passati, amici del cuore, collaboratori verso una ...

Ultime Notizie dalla rete : Kim Kardashian Kim Kardashian compie 40 anni: festeggia da David Letterman (e con 190 milioni di fan) Corriere della Sera Covid mondo, in Germania lockdown light per un mese

Kim Kardashian, 40 anni ai Caraibi: il costume è esplosivo – FOTO

Kim Kardashian recentemente si è concessa una vacanza per celebrare i suoi 40 anni. La showgirl posta una foto in costume mozzafiato ...

