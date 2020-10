Grande Fratello VIP: Tommaso Zorzi a rischio squalifica: sta sabotando gli autori? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La situazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip è più tesa che mai. Il motivo è legato a Tommaso Zorzi che ha iniziato a non ubbidire alle direttive degli autori dopo alcune dinamiche che lo avrebbero fatto molto arrabbiare. Dopo essere stato cacciato bruscamente dal confessionale, il ragazzo ha fatto alcune dichiarazioni che sono state prontamente censurate dagli autori. Sarebbe nata una sorta di rivolta solitaria che Tommaso pare intenzionato a portare avanti rischiando persino la squalifica. GF VIP 5: Tommaso Zorzi contro gli autori Sta succedendo di tutto tra Tommaso Zorzi e gli autori del ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La situazione all’interno della casa delVip è più tesa che mai. Il motivo è legato ache ha iniziato a non ubbidire alle direttive deglidopo alcune dinamiche che lo avrebbero fatto molto arrabbiare. Dopo essere stato cacciato bruscamente dal confessionale, il ragazzo ha fatto alcune dichiarazioni che sono state prontamente censurate dagli. Sarebbe nata una sorta di rivolta solitaria chepare intenzionato a portare avanti rischiando persino la. GF VIP 5:contro gliSta succedendo di tutto trae glidel ...

