Elisabetta Franchi | “In pieno lockdown sul mio e-commerce compravano abiti da sera | non t-shirt Mi sono chiesta più volte | ma dove li mettono?”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Determinata. Coraggiosa. Carismatica.riesce a trasmettere tutta la sua forza e la sua energia positiva anche dalla cornetta di un telefono. La voce squillante, l’accento romagnolo, la spontaneità disarmante unita al piglio dell’imprenditrice. Questa donna che si è fatta da sola è riuscita in pochi anni a diventare capo di un impero della moda da 123 milioni di fatturato nel 2019, capace registrare un aumento del 2,7% nelle vendite anche nel primo trimestre di quest’anno, quello in cui la pandemia di coronavirus faceva scoprire a tutto il mondo la sua portata devastante e costringeva i negozi a tenere le saracinesche abbassate. “Non ho avuto una vita semplice. Molti guardano il luccichio, ma dietro al successo c’è molta fatica”, dice a Ilfattoquotidiano.it. Nata in una ...