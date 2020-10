Cristiano Ronaldo dice che il «tampone è una st*onzata»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo la conferma della sua positività al Coronavirus che non gli consentirà di scendere in campo questa sera contro il Barcellona e contro il suo rivale di sempre, Lionel Messi,si sfoga contro il. Con un post su Instagram ha comunicato ai suoi followers di stare bene e in forma. Poi, però, ha parlato del test a cui deve essere sottoposto fino alla negativizzazione, definendolo «bullshit». Insomma,merda è il pensiero del calciatore portoghese della Juventus che non potrà ancora scendere in campo. LEGGI ANCHE > Il focolaio in casa Lazio: per la Champions solo 16 convocati (di cui quattro dalla primavera) «Mi sento bene e in salute, forza Juve!», recita il post ...