Continuano ad aumentare i casi di covid nel Sannio | la situazione nei comuni

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –adin maniera preoccupante i numeri dei positivi nel. Rispetto alla giornata di ieri, stando al bollettino emesso dall’Asl, ci sono 62 nuovi positivi nel territorio beneventano, per un totale di 654 positivi. Crescono, tra l’altro, anche i ricoveri al “San Pio“, l’azienda sanitaria locale hacato altre 5 persone attualmente ospedalizzate. Magra consolazione il dato dei guariti, venti persone hanno infatti vinto la loro battaglia con il coronavirus. Il dato comune per comune: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La pandemia provocata dal coronavirus Sars-CoV-2 continua a mietere vittime e contagi in tutto il mondo, anche in Italia, dove oggi 28 ottobre il bollettino epidemiologico diffuso dal Ministero della ...