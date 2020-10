Caso Open Arms, Matteo Salvini a processo a Palermo. Il 12 dicembre l’udienza preliminare (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Matteo Salvini imputato a Palermo per il Caso Open Arms. Le carte sono arrivate al Palazzo di Giustizia siciliano. Il 12 dicembre l’udienza preliminare. Palermo – Matteo Salvini imputato a Palermo per il Caso Open Arms. Come scritto da La Repubblica, il Senato ha inviato le carte al Palazzo di Giustizia. I documenti riguardano il via libera da parte di Palazzo Madama all’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. Il voto è avvenuto lo scorso 31 luglio. L’udienza è stata fissata per il prossimo 12 dicembre. Matteo Salvini ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020)imputato aper il. Le carte sono arrivate al Palazzo di Giustizia siciliano. Il 12l’udienzaimputato aper il. Come scritto da La Repubblica, il Senato ha inviato le carte al Palazzo di Giustizia. I documenti riguardano il via libera da parte di Palazzo Madama all’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. Il voto è avvenuto lo scorso 31 luglio. L’udienza è stata fissata per il prossimo 12...

