Casi Covid, la Lazio fa chiarezza: "Criticità dubbie. Giocatori in isolamento domiciliare" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) BRUGES - La Lazio fa chiarezza sulla situazione Covid scoppiata nelle ultime ore. Ai microfoni di Lazio Style Channel, a poche ore dal match Champions contro il Bruges, il dottor Fabio Rodia, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) BRUGES - Lafasulla situazionescoppiata nelle ultime ore. Ai microfoni diStyle Channel, a poche ore dal match Champions contro il Bruges, il dottor Fabio Rodia, ...

MediasetTgcom24 : Covid, Iss: marcata riduzione casi severi e morti rispetto inizio pandemia #covid - Agenzia_Ansa : La #Francia verso il #lockdown, da giovedì a mezzanotte. Ci sono oltre 50.000 nuovi casi di #Covid-19 al giorno.… - RegLombardia : #LNews Sono 5.035 i nuovi positivi con 29.960 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,8% Approfondimen… - Sara71864853 : @MIRKOCCHI @nonelarena @VittorioSgarbi C è da ragionare, non da fare giri nell' osp; se per 4 mesi e mezzo nemmeno… - GiulianaManuel2 : @siceid @Nonha_stata Io sono 8 giorni che sono chiusa in casa, in casi normali la trattavo come una banale influenz… -